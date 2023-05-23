Серийное производство новой Лады Х-Кросс 5 начнётся через три недели

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что выпуск автомобилей «Лада» на бывшем «ниссановском» заводе в Санкт-Петербурге начнётся в середине июня.

Запуск конвейера состоится в дни Петербургского экономического форума, который пройдёт с 14 до 17 июня. Руководитель АвтоВАЗа не сообщил, какую модель будут делать на заводе, но это уже не является тайной.

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Бывший завод «Ниссана» займётся сборкой кроссоверов «Лада Х-Кросс 5». Новинка будет копией китайского паркетника FAW Bestune T77 с переклеенными шильдиками — такую машину уже показывали на закрытой дилерской конференции марки.

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FAW Bestune T77 оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 160 л. с., но для «Лады» двигатель, вероятно, перекалибруют на 150 сил. Для «китайца» на выбор предлагаются шестиступенчатая механика или семиступенчатая роботизированная коробка передач, но привод может быть только передним.

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