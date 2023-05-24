Volkswagen Touareg 2024 года масштабно обновился

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Touareg. Рестайлинг одного из самых популярных вседорожников немецкой марки, тираж которого на сегодняшний день превышает 1,13 миллиона экземпляров, получился масштабным. Модель преобразилась снаружи и внутри, обзавелась новой «световой подписью» со светящейся полосой на радиаторной решетке, а также эмблемой с подсветкой сзади — такой элемент дизайна легализовали в Европе только в январе этого года.

© Motor.ru / Volkswagen Touareg

Внешне обновленный Touareg можно отличить от дореформенной модели по новому дизайну бамперов, за счет которого автомобиль выглядит более спортивно и динамично, иным задним фонарям и светящейся полосе, которая протянулась во всю ширину преобразившийся радиаторной решетки. Что же касается упомянутой эмблемы на пятой двери, подсвеченной красным, то она достанется всем версиям Touareg, за исключением базовой.

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Motor.ru / Volkswagen Touareg

Особое внимание было уделено оптике Volkswagen Touareg 2024 года. Кроссовер первым обзавелся матричными светодиодными фарами высокой четкости, каждая из которых состоит из трех модулей. В самой компании отмечают, что это «одна из лучших систем освещения в мире». Более 38 тысяч интерактивных светодиодов проецируют «световой ковер» точно на полосу движения и освещают дорогу ярче, чем у предшественника. В обозримом будущем такие фары получат и другие кроссоверы марки.

Motor.ru / Volkswagen Touareg eHybrid

Motor.ru / Volkswagen Touareg eHybrid

Motor.ru / Volkswagen Touareg eHybrid

Еще одно ноу-хау — датчик, измеряющий нагрузку на крышу. Он объединен в сеть с ассистирующей электроникой, что позволяет изменять, например, порог срабатывания и степень вмешательства системы стабилизации в зависимости от того, есть ли бокс на крыше или нет. В числе вспомогательных систем для Touareg заявлены система обзора на 360 градусов (автомобиль отображается на экране мультимедийной системы сверху, что облегчает маневрирование), парковочный ассистент с возможностью удаленной парковки через приложение, ассистент движения с прицепом и система ночного видения.

В салоне — виртуальная панель приборов и большой экран мультимедийной системы, которые вместе образую единую цифровую консоль. Упоминаются улучшенная система голосового управления, навигация с картографическими данными высокого разрешения, модернизированные кнопки регулировки громкости и новые разъемы USB-C с зарядной мощностью 45 Вт (ранее 15 Вт). В списке опций — аудиосистема Dynaudio, проекционный дисплей и 21-дюймовые колесные диски.

У Touareg 2024 года будут бензиновые, дизельные и гибридные модификации, всего версий будет пять. Бензиновая гамма представлена единственной 3,0-литровой «турбошестеркой» на 340 лошадиных сил, дизельная — турбодизелями того же объема в двух вариантах форсировки (231 и 286 лошадиных сил), а гибридная — двумя бензоэлектрическими установками (бензиновый V6 и электромотор), и тоже в двух вариантах мощности, на 381 и 462 лошадиные силы. Вне зависимости от версии Туарегу положены восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.