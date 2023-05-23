ГАЗ представил новые модификации "Соболя NN"

Группа ГАЗ отметилась на СТТ Expo лишь тремя новинками (двумя микроавтобусами и одним грузовичком). Все основные премьеры намечены на выставке "Комтранс 2023", которая пройдет с 5 по 8 сентября.

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Начнем с грузовой новинки. Руководитель пресс-службы ГАЗ Николай Марков рассказал, что раньше грузововая модификация "Соболь NN" была представлена лишь цельнометаллическим фургоном. Однако с января в линейку влилось исполнение шасси, которое впервые получило низкую кабину, а в качестве надстроек сегодня освоены бортовая платформа и различными промтоварные фургоны.

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Версия, выставленная в "Крокусе", это самый дорогой вариант "промтоварняка" - с грузовым отсеком объемом 11,5 м3, вмещающим до 5 европаллет. У такого кузова дорогая фурнитура и толстые стенки из армированного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Выдвижная лестница облегчает доступ в кузов.

Как уточнил Марков, речь идет о надстройке, выполненной собственным газовским подразделением ПСТ ("Производство спецтехники"). По сути, это цех в структуре нижегородского предприятия. Уже в ближайшем будущем здесь наладят выпуск и других типов надстроек (более доступных промтоварных фургонов, изотермических фургонов, хлебных фургонов и т.д.).

Рядом с грузовичком щеголяют еще две новинки, которые на ГАЗе позиционируют как бизнес-купе. Главное новшество здесь - уникальные салоны, выполненные ГК "Современные транспортные технологии" (ГК СТТ) - крупнейшим дистрибьютором брендов коммерческой техники и запасных частей, которые производит "Группа ГАЗ".

Строго говоря, один из LCV - это бизнес-шаттл, в салоне которого установлен трехместный задний диван с откидным подлокотником и пара сидений второго ряда, повернутых против хода, имеется люк в крыше. Салон-трансформер позволяет организовать комфортное спальное место. Дополнительно предусмотрена возможность продольного перемещения сидений и формирования грузового отсека вместимостью 5,1 м3. Другие отличия - усиленная тонировка стекол, улучшенный пакет термо-, шумо- и виброизоляции кузова, а также автоматическая подножка со светодиодной подсветкой.

Вторая модификация микроавтобуса - это так называемый VIP-шаттл (или мобильный офис с тремя рядами сидений и четырьмя пассажирскими местами). В кабине здесь установлены передние кресла с электрорегулировками и усиленной боковой поддержкой (почти как у спорткаров).

Пассажирские же сиденья - очень широкие, мягкие, обшитые экокожей и замшей. В оснащение входят беспроводная зарядка, USB-слоты Type-C для каждого пассажира, Wi-Fi-роутер и холодильник для охлаждения напитков. Сдвижная дверь оснащена электроприводом, а подножка подсвечивается.

Как пояснил Николай Марков, решения по доработке салона выполнил по заказу ГК СТТ крупный нижегородский "бодибилдер". Такие машины уже продаются. При этом группа "Группа ГАЗ", с одной стороны, наблюдает за новинками своего дистрибьютера, а с другой - готовит собственные решения в сфере бизнес-шаттлов. Вероятнее всего, некоторые из них мы увидим уже на следующем "Комтрансе".

Что касается всего семейства "Соболь NN", Николай Марков выделил их важное конкурентное преимущество. У них очень небольшой радиус разворота - всего 5,4 м против 5,7 у "Газель NN".

"Это более компактная машина. Ты на ней проскальзываешь везде. От бордюра до бордюра - взял и развернулся", - прокомментировал он.

Что же касается грузовой версии, ее важный козырь - выносливость. Поскольку "Соболь NN" легче "Газели NN", при полной массе 3,5 т у него больше грузоподъемность. Хотя автопроизводитель не скажет об этом прямо, фактически в кузове легко можно увезти 1,5 т груза.