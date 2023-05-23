Lincoln Aviator появился в продаже по цене от 6,5 млн рублей

В России поступили в продажу новые американские внедорожники Lincoln Aviator
Автомобильные дилеры привезли на российский рынок американские внедорожники Lincoln Aviator 2023 года выпуска без пробега, выяснила «Газета.Ru». Лоты таких машин опубликованы на электронных «досках» объявлений.
Так, компания из Владивостока предлагает новый Lincoln Aviator за 6,5 млн рублей. Дилер из Новосибирска оценил внедорожник в 7,7 млн рублей. В Керчи продавец просит за автомобиль 9,4 млн руб. В Москве машина доступна за 10,5 млн руб.
Lincoln Aviator построен на новой платформе CD6, которая также лежит в основе Ford Explorer. Длина составляет 5062 мм, ширина – 2020 мм, высота — 1760 мм, колесная база — 3025 мм. Клиренс достигает 226 мм. В линейке бренда автомобиль находится ниже модели Navigator и составляет конкуренцию на рынке кроссоверам Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Volvo XC90.
Автомобили, предлагаемые дилерами, оснащены трехлитровым бензиновым двигателем (405 л.с.) с двумя турбинами, десятиступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift и полным приводом.
В комплектацию входит панорамная крыша, система бесключевого доступа, обшитый кожей руль, четырехзонный климат-контроль, медиасистема, подогрев рулевого колеса, беспроводное зарядное устройство, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, функция мониторинга слепых зон и многое другое.