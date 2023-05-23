Названа средняя цена отечественного авто с пробегом

Средняя цена отечественного автомобиля с пробегом сейчас составляет 400 тысяч рублей. Как сообщает «Российская газета», об этом заявил глава группы исследований и клиентской аналитики Auto.ru Алексей Муханов.

Он отметил, что сейчас на площадке преобладает предложение поддержанных авто — 77%. Их стоимость с января 2023 года немного выросла — тогда подержанная машина в среднем продавалась в сервисе за 370 тысяч рублей.

25% предложений составляют старые автомобили отечественного производства старше 20 лет. По 21% приходится на машины возрастом 15-19 лет и 10-14 лет, 14% — 3-5 лет, 7% — относительно свежие, не старше 2 лет.

Муханов также отметил, что 53% предложения на вторичном рынке занимают авто с ценой не более 300% тысяч рублей. Машины стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей занимают еще 16%, от 500 до 800 тысяч — 15%, от 800 тысяч до 1,5 млн рублей — тоже 15%. В среднем возраст поддержанного российского авто составляет 14 лет, а средневзвешенный пробег достигает 134 тысячи километров.