Названа средняя цена отечественного авто с пробегом
Средняя цена отечественного автомобиля с пробегом сейчас составляет 400 тысяч рублей. Как сообщает «Российская газета», об этом заявил глава группы исследований и клиентской аналитики Auto.ru Алексей Муханов.
Он отметил, что сейчас на площадке преобладает предложение поддержанных авто — 77%. Их стоимость с января 2023 года немного выросла — тогда подержанная машина в среднем продавалась в сервисе за 370 тысяч рублей.
25% предложений составляют старые автомобили отечественного производства старше 20 лет. По 21% приходится на машины возрастом 15-19 лет и 10-14 лет, 14% — 3-5 лет, 7% — относительно свежие, не старше 2 лет.
Муханов также отметил, что 53% предложения на вторичном рынке занимают авто с ценой не более 300% тысяч рублей. Машины стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей занимают еще 16%, от 500 до 800 тысяч — 15%, от 800 тысяч до 1,5 млн рублей — тоже 15%. В среднем возраст поддержанного российского авто составляет 14 лет, а средневзвешенный пробег достигает 134 тысячи километров.
Говоря о новых машинах, аналитики отмечают ощутимо большую среднюю стоимость — 1,2 млн рублей. Большинство предложения находится в границах от 800 до 1,5 млн рублей, еще 20% — от 1,5 до 3 млн рублей. Более дешевые автомобили за 500-800 тысяч рублей составляют 19% от продаваемых новых авто на площадке.