АвтоВАЗу предложили отказаться от дилеров

АвтоВАЗ попросили продавать машины напрямую без участия дилеров в этом процессе. С таким предложением к гендиректору предприятия Максиму Соколову обратился президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин (письмо есть в распоряжении редакции).

Итак, чем же обусловлено столь неожиданное пожелание? Как поясняет Антон Шапарин, автомобили, производимые ОАО "АвтоВАЗ", невозможно купить по рекомендованной заводом розничной цене. Официальные дилеры предприятия отказывают потенциальным покупателям в продаже, если в дополнение к автомобилю не приобретаются различные дополнительные аксессуары, цена на которые часто завышается в десятки раз относительно среднерыночной.

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Кроме того, прямо навязывается оформление кредита на приобретаемый автомобиль, приобретение полисов ОСАГО и каско непосредственно в салоне дилера, различных услуг по помощи на дорогах и др. В этом случае дилеры получают существенные комиссии от банков и страховых компаний, при этом дополнительные расходы перекладываются на плечи потребителя.

Какое-либо административное регулирование подобной порочной практики завышения цен на автомобили, ограничение верхнего предела розничной стоимости не представляется возможным. Продажа дополнительного оборудования, страховых и банковских продуктов и услуг проводится с помощью отдельных договоров, эти сделки не фигурируют в договоре купли-продажи автомобиля.

С формальной точки зрения дилеры ничего не нарушают, ведут обычную коммерческую деятельность, а потребитель действует осознанно, по собственной воле. Доказать факт принуждения к покупке дополнительных товаров и услуг не представляется возможным.

Поэтому Антон Шапарин предлагает АвтоВАЗу обеспечить продажу автомобилей через официальный сайт компании с возможностью оплатить сделку, оформить все необходимые документы онлайн с использованием электронной цифровой подписи покупателя. Кроме того, обеспечить выдачу приобретенных автомобилей на территории завода, а также создать сеть пунктов выдачи автомобилей в крупнейших регионах России.

А также снизить стоимость автомобилей за счет исключения дилерского вознаграждения из цены автомобиля.

Он также предлагает инициировать поправки в законодательство, направленные на введение "периода охлаждения" - двухнедельного срока с момента приобретения автомобиля, который дается покупателю услуг на размышление. Если в пределах этого срока клиент решил, что навязанные услуги и товары ему не нужны, он должен иметь право отказаться от них и вернуть их полную стоимость.