В России появится новая версия Tugella

В России была представлена новая версия кросс-купе Tugella, которая оснащена новым турбодвигателем, сообщает «Российская газета».

Ее создала компания Geely. Она уже начала принимать заказы от покупателей. Вместе с тем пока стоимость новинки не была оглашена.

Новый для российского рынка двигатель имеет объем 2,0 литра, отдача - 200 л.с. и 350 Нм. Максимальная тяга доступна с 1800 оборотов в минуту.

Всего будет представлено две комплектации Geely Tugella. Речь идет о Luxury и Flagship. Это полноприводные машины.

Информации о коробке передач пока нет. Однако есть вероятность, что это будет 8-ступенчатый «автомат».

Стоимость Geely Tugella с 238-сильным мотором начинается от 4 млн рублей (без учета специальных маркетинговых программ).