В автосервисах стали чаще обслуживать машины возрастом до 5 лет

За первые три месяца 2023 года в России увеличилось количество обслуживаемых автомобилей возрастом от четырех до пяти лет. Об этом пишет Autonews.ru.

Согласно исследованиям сервисной сети Fit Service, владельцы таких автомобилей на 8% чаще стали ремонтировать их. А в марте 2023 года обращений в сервисы увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно доля автомобилей возрастом до 3 лет снизилась на 11%, а количество обслуживаемых машин возрастом от 6 до 9 лет - на 19%. Машины старше 15 лет стали ремонтировать на 13% чаще. Средняя цена ремонта 4-5-летних машин выросла на 21% и составила 7 745 руб., а средний чек по ремонту новых авто - на 29% (7 016 руб.)