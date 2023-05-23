$79.94+0.0386.50+0.22

В российских автосервисах стали чаще обслуживать машины возрастом 4-5 лет

За первые три месяца 2023 года в России увеличилось количество обслуживаемых автомобилей возрастом от четырех до пяти лет. Об этом пишет Autonews.ru.

В автосервисах стали чаще обслуживать машины возрастом до 5 лет
© globallookpress.com

Согласно исследованиям сервисной сети Fit Service, владельцы таких автомобилей на 8% чаще стали ремонтировать их. А в марте 2023 года обращений в сервисы увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно доля автомобилей возрастом до 3 лет снизилась на 11%, а количество обслуживаемых машин возрастом от 6 до 9 лет - на 19%. Машины старше 15 лет стали ремонтировать на 13% чаще. Средняя цена ремонта 4-5-летних машин выросла на 21% и составила 7 745 руб., а средний чек по ремонту новых авто - на 29% (7 016 руб.)

На станциях Fit Service чаще всего обслуживались автомобили Toyota (15% от общего числа), Lada (8%) и Nissan. На 3 и 4 места Hyundai и Kia соответственно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий