ГИБДД показала видео погони за такси со стрельбой в Свердловской области

В Свердловской области сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя такси, сообщает областная Госавтоинспекция, которая опубликовала видео с погоней.

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На 6-м км автодороги «Краснослободское — Липчинское» водитель Renault Logan не стал останавливаться по требованию ГИБДД, началась погоня. Нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим автомобилистам, из-за чего автоинспекторы решили применить оружие. После выстрела в воздух водитель остановился.

В салоне такси Renault помимо водителя, проживающего в Тюмени, находились женщина и мужчина. У всех задержанных были признаки опьянения. Проверка показала, что водитель был пьян, причем ранее он уже был судим за нетрезвую езду. Мужчина рассказал, что арендует автомобиль в таксопарке и работает в «Яндекс Такси», а в день задержания (и свой выходной) вместе с другом распивал алкогольные напитки и поехал за добавкой.