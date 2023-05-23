"Москвич" развеял мифы об электромобилях

Компания "Москвич" у себя в Telegram-канале развеяла мифы об электромобилях. Напомним, что в модельном ряду марки есть "Москвич 3е".

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Миф 1: электромобиль может разрядиться в любой момент

Запас хода "Москвича 3е" - до 410 км. Вы всегда будете знать заряд вашего электромобиля и сможете заранее спланировать, где его "заправить"

Миф 2: заряжать электромобиль - долго

Время зарядки зависит от типа устройства. "Москвич 3е" можно зарядить от быстрой зарядки (DC) до 100% примерно за 1,5 часа, подзарядка от 20 до 80% займет всего 45 минут. На обычной станции (АС) электромобиль будет полностью готов к поездке через 6,5 часов. Наконец, можно подключиться к стандартной розетке 220В - полный заряд займет около 24 часов

Миф 3: мало зарядок для электромобилей

Найти зарядку в крупных городах и на основных федеральный трассах не составит труда. В столице больше 400 зарядных станций, около 200 из них в рамках проекта "Энергия Москвы" с бесплатной зарядкой и разъемами CCS2/Type 2 - как раз как у электромобиля "Москвич 3е".