Lexus показал салон нового кроссовера TX

Компания Lexus показала салон нового кроссовера TX. Модель выйдет на рынок до конца этого года и окажется близким родственником Toyota Grand Highlander. Ожидаются три версии — TX350, TX500h и TX550h+. По цене ориентиры следующие: начальный TX — 50 тысяч долларов, гибрид — 65 тысяч долларов, гибрид с зарядкой от сети — около 70 тысяч долларов. Первый тизер этого автомобиля опубликовали в мае текущего года.

© Motor.ru / Lexus

Lexus TX — грядущий кроссовер на общей с Toyota Grand Highlander платформе TNGA-K с поперечным расположением двигателя, Макферсонами спереди и многорычажкой сзади.

Основным рынок для модели станет США, где компании уже зарегистрировала три обозначения: TX350, TX500h и TX550h+. Первое достанется машинам с турбомотором 2.4, второе — с установкой Hybrid Max от кросс-седана Crown, а третье, вероятно, гибридам с зарядкой от сети.

Motor.ru / Lexus

Премьера новинки запланирована на 8 июня. О внешности и интерьере TX пока можно судить лишь по нескольким тизерам, хотя кое-что на них всё-таки рассмотреть удастся. Например, шестиместный салон (2+2+2), как у Grand Highlander, динамик аудиосистемы Mark Levinson и необычные дверные ручки. Салон кроссовер сильно отличается от исходной «Тойоты», причем внешность у «Лексуса», по всей видимости, тоже будет оригинальной.