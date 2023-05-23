Lexus показал салон нового кроссовера TX

Новый шестиместный Lexus TX: фотографии салона
Компания Lexus показала салон нового кроссовера TX. Модель выйдет на рынок до конца этого года и окажется близким родственником Toyota Grand Highlander. Ожидаются три версии — TX350, TX500h и TX550h+. По цене ориентиры следующие: начальный TX — 50 тысяч долларов, гибрид — 65 тысяч долларов, гибрид с зарядкой от сети — около 70 тысяч долларов. Первый тизер этого автомобиля опубликовали в мае текущего года.
Lexus TX — грядущий кроссовер на общей с Toyota Grand Highlander платформе TNGA-K с поперечным расположением двигателя, Макферсонами спереди и многорычажкой сзади.
Основным рынок для модели станет США, где компании уже зарегистрировала три обозначения: TX350, TX500h и TX550h+. Первое достанется машинам с турбомотором 2.4, второе — с установкой Hybrid Max от кросс-седана Crown, а третье, вероятно, гибридам с зарядкой от сети.
Премьера новинки запланирована на 8 июня. О внешности и интерьере TX пока можно судить лишь по нескольким тизерам, хотя кое-что на них всё-таки рассмотреть удастся. Например, шестиместный салон (2+2+2), как у Grand Highlander, динамик аудиосистемы Mark Levinson и необычные дверные ручки. Салон кроссовер сильно отличается от исходной «Тойоты», причем внешность у «Лексуса», по всей видимости, тоже будет оригинальной.
В модельном ряду марки новичок заменит удлинённый RX L. По неофициальной информации, начальный TX350 будет стоить около 50 тысяч долларов, или четыре миллиона рублей. Гибрид TX500h предварительно оценили в 65 тысяч долларов, что соответствует 5,2 миллиона рублей. Ну а топовый TX550h+ окажется дороже 70 тысяч долларов, или 5,6 миллиона рублей.