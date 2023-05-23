Mercedes-AMG представил электросамокат E-Scooter

Отделение AMG, отвечающее в компании Mercedes за спортивные и эксклюзивные автомобили, представило новый электросамокат Mercedes-AMG E-Scooter.

Это не самостоятельная разработка немецкой компании. Более того, как пишет Carscoops, в гамме AMG уже есть другая модель электроскутера, выпущенная совместно c китайским промышленным гигантом Xiaomi. В этот раз в качестве партнера для выпуска эксклюзивного средства индивидуальной мобильности выбрана компания Micro Mobility Systems AG из Швейцарии. За основу взяли модель Micro Explorer S, добавили символику AMG, трехлучевую звезду на рулевой стойке и применили новое полимерное и мягкое покрытие площадки для ног.

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Несмотря на то, что AMG славится быстрыми автомобилями, новый электросамокат скоростным не назовешь: такой аппарат может разогнаться лишь до 20 км/ч и проехать на одном заряде до 40 км. Но и в излишней простоте новый СИМ (средство индивидуальной мобильности) от AMG тоже не обвинить: в модели используется настраиваемая по высоте рулевая стойка и подвески обоих колес. Кроме того, немцы обещают, что в сложенном состоянии их самокат поместится в багажник даже компактного автомобиля, а благодаря низкому весу (14,7 кг) транспортировка доступна даже женщинам.

Батарея в 450 Вт ч заряжается всего за 3,5 часа. Предусмотрено два режима движения – экономичный и спортивный. В последнем пробег на одной зарядке снижается до максимальных 25 км, зато наездник получит максимально мощный разгон и тягу на ведущем переднем колесе. За замедление отвечает электронный тормоз в электродвигателе и задний барабанный тормоз, встроенный в колесо и защищенный от воздействия окружающей среды.