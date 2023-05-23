Названа средняя стоимость подержанного российского автомобиля

Аналитики назвали среднюю стоимость российского автомобиля с пробегом. На сегодняшний день она составляет 400 тысяч рублей, пишет «Российская газета», причем с начала года показатель слегка подрос — с 370 тысяч. Четверть предложений о продаже приходится на возрастные машины старше 20 лет, 21 процент — на машины в возрасте 15-19 лет и 10-14 лет. Относительно «молодые» автомобили трех-пяти лет занимают 14 процентов рынка, а двухлетние — только семь процентов.

© Motor.ru

Средний возраст подержанной российской машины составляет 14 лет, а пробег — 134 тысяч километров.

Больше половины объявлений, или 53 процента, предлагают автомобили не дороже 300 тысяч рублей. Машины за 300-500 тысяч занимают 16-процентную долю, за 500-800 рублей — 15-процентную. Еще 15 процентов приходится на дорогие машины, цена которых лежит в диапазоне от 800 тысяч до полутора миллионов рублей. Для сравнения, за новый автомобиль российских марок просят в среднем 1,2 миллиона рублей.

Наиболее распространены на вторичном рынке давно снятые с производства автомобили АвтоВАЗа, включая «Самару» первого и второго поколения. При этом в категории более свежих автомобилей ситуация иная, так как в нулевых на наш рынок поставляли много недорогих иномарок.