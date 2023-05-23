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В Москве продают 20-летнюю «девяносто девятую» без пробега

В Москве продают 20-летний ВАЗ-21099 с пробегом тысячу километров за 785 000 рублей. Объявление о продаже опубликовал владелец машины на портале Авто.ру. По словам продавца, практически всю жизнь автомобиль использовали в качестве выставочного экспоната. За годы эксплуатации хозяин лишь заменил аккумулятор и установил CD-магнитолу. В остальном «капсула времени» пребывает в полностью оригинальном состоянии.

В Москве продают 20-летнюю «девяносто девятую» без пробега
© Motor.ru

В продаже появился зеленый ВАЗ-21099 в самой простой комплектации. В автомобиле отсутствует обогрев сидений, задние подголовники, противотуманные фары, а также защита двигателя и антикоррозийная обработка кузова.

Motor.ru

Под капотом «девяносто девятой» находится полуторалитровый восьмиклапанный двигатель, отдача которого составляет 78 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль способен разгоняться до 156 километров в час.

Motor.ru

Расстаться 20-летней «капсулой времени» с пробегом тысячу километров владелец готов за 785 000 рублей.

Motor.ru

В середине мая в России выставили на продажу старую Lada Niva за 23 миллиона рублей. Более чем за 40 лет внедорожник прошел около двухсот километров.

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