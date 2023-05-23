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АвтоВАЗ планирует начать выпуск новой Lada Vesta на природном газе в 2024 году

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак рассказал о том, что компания планирует начать производство новой Lada Vesta, работающей на природном газе, в 2024 году, Lada Largus - в 2025 году.

АвтоВАЗ планирует начать выпуск новой Lada Vesta на природном газе
© Российская Газета

"Причем Lada Largus будет с новой компоновкой: баллоны газовые будут расположены под днищем багажника, тем самым не будут скрадывать пространство багажника, а в такой машине, как Largus, это важно и для дачников, и для малого бизнеса", - цитирует его РИА Новости.

Ранее АвтоВАЗ совместно с индустриальным партнером в Тольятти запустил производство газомоторной версии Lada Granta. Планы на этот год - произвести порядка 3-3,5 тысячи таких машин, добавил Громак.

Напомним, новая Lada Vesta должна появиться на российском рынке до конца этого месяца. Для модели предусмотрены 8-клапанный атмосферник 1,6 литра мощностью 90 л.с. и 106-сильный 16-клапанный двигатель аналогичного объёма. В этом году АвтоВАЗ ввиду отсутствия подходящей автоматической трансмиссии будет выпускать версии с 5-ступенчатой МКП. В перспективе семейство модели получит вариатор.

На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.

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