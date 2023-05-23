53-летний Dodge Challenger продали на аукционе за миллион долларов

Легендарный Dodge Challenger Black Ghost 1970 продали на аукционе за миллион долларов. Автомобиль включен в реестр транспортных средств, имеющих высокую историческую ценность. В свое время он стал звездой уличных гонок Детройта, а в 2022-м вдохновил дизайнером Dodge на создания специальной версии современного Challenger.

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Dodge Challenger R/T SE 1970 года по прозвищу Black Ghost стал одним из самых дорогих автомобилей торгов Indy 2023 аукционного дома Mecum. Новый владелец заплатил на него 1 072 500 долларов, эквивалент почти 86 миллионам рублей.

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Дело в том, что эта машина признана частью истории США и в 2020-м была включена в реестр Ассоциации исторических транспортных средств; всю жизнь она находилась в одних руках; плюс стала источником вдохновения для лимитированного Challenger из «прощальной» серии Last Call.

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Согласно легенде, именно этот Challenger блистал в уличных гонках на Вудворд-авеню в Детройте. Прозвище за ним закрепилось неслучайно: маслкару раз за разом удавалось внезапно появляться, выигрывать заезды и бесследно исчезать, оставляя зрителям только кучу домыслов и мифов.

Как выяснилось позднее, для того были причины. Одним из водителей Challenger был действующий сотрудник полиции Годфри Куоллс. Участие в нелегальных гонках вряд ли бы понравилось его начальству, поэтому всё держалось в тайне.

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Помимо прочего, это ещё 1 из 23 «Челенджеров» с четырехступенчатой «механикой», а также единственный R/T SE с «крокодиловой» крышей. Под его капотом стоит двигатель V8 7.2, развивающий 396 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момент. До ста такой Challenger мог разгоняться за 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляла около 200 километров в час.