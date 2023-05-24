Skoda презентовала кроссовер Enyaq в новой топ-версии

Skoda Enyaq получил топовую версию Laurin & Klement, которая отличилась не только декором, но и техникой.

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Внешними отличительными признаками электрических кроссоверов в комплектации, названной в честь отцов-основателей, являются окрашенная в основной цвет нижняя часть кузова, серебристо-серый цвет вставок в бамперах и корпусов зеркал (для RS-версий), а также комплект 21-дюймовых дисков оригинального дизайна.

Интерьер доступен в двух вариантах - с кожей чёрного или бежевого цвета. В базе предусмотрены передние кресла с электрическим приводом, функциями вентиляции и массажа. На топовом "Эньяке" дебютировала новая прошивка мультимедиа, отличающаяся структурой меню, графикой и изменённым управлением климат-контролем.

Куда более интересно, что этим набором обновок Skoda не ограничилась: Skoda Enyaq Laurin & Klement получили новый электромотор APP550, который дебютировал недавно на Volkswagen ID.7. Его отдача больше, чем у предшественника - 286 л.с. и 550 Нм, но при этом энергопотребление заметно ниже. В связи с этим кроссоверы получили новые индексы: Enyaq 85 и Enyaq 85x. Второй вариант - с литерой х в индексе - полноприводный, но суммарно отдача двигателей такая же, как у моноприводной версии, то есть те же 286 л.с., но он чуточку резвее: до 100 км/ч разгон занимает 6,7 и 6,6 секунды.

Пресс-служба Skoda

Пресс-служба Skoda

Также "Эньякам" досталась батарея ёмкостью 91 кВт·ч (ранее - 82 кВт·ч). Кроме увеличенного энергозапаса она поддерживает более мощную зарядку, которая сократила время пополнения с 10 до 80% до получаса, а также позволяет предварительно прогреть аккумулятор перед тем, как подключится к "розетке". Заявленный запас хода у Enyaq 85 составляет 570 км, у полноприводной версии - 550 км (по циклу WLTP).