Мощность тюнингованного Ford Ranger Raptor 2024 года составит 500 л.с.

Ford Ranger Raptor 2024 года дебютировал 10 мая, а Hennessey только что анонсировала VelociRaptor 500. Как следует из названия, тюнингованный пикап выдает 500 л.с. Компания планирует начать поставки в четвертом квартале 2023 года.

© PNZdrive

В стандартной комплектации Ranger Raptor 2024 года оснащен 3,0-литровым двигателем EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 405 л.с. Единственная доступная коробка передач — 10 АКПП.

Hennessey добавляет систему впуска с высоким расходом, увеличенный передний интеркулер с продувочным клапаном и новое программное обеспечение для управления двигателем. В результате получается в общей сложности 500 л.с, что на 95 л.с. больше, чем у стандартного мотора.

В дополнение к обновлению мощности VelociRaptor 500 получил новые бамперы. Тот, что впереди, имеет название модели, защиту щеток, светодиодные внедорожные фонари и крюки для эвакуации. Пикап ездит на 18-дюймовых колесах с 10-спицевым дизайном и черной отделкой. Он также получает 35-дюймовые шины.

Внутри пикап получает подголовники с логотипом Hennessey, всепогодные коврики и табличку с номером сборки.

Ford Ranger Raptor 2024 года стандартно поставляется с полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с электронным управлением. Также есть блокировка переднего и заднего дифференциалов.