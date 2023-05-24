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В Иркутской области водитель пытался скрыться от ГИБДД на машине без колеса

В Заларинском районе Иркутской области нетрезвый водитель «Жигулей» на трех колесах пытался скрыться от заметивших его инспекторов ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Нетрезвый водитель пытался скрыться от ГИБДД на машине без колеса
© Газета.Ru

«Для остановки транспорта сотрудники полиции подали звуковой сигнал, включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться. Однако водитель, на обратив на это внимания, попытался скрыться», — отмечается в сообщении полиции.

В ходе погони ВАЗ, у которого отсутствовало правое переднее колесо, развернуло, а водитель выскочил из-за руля и попытался сбежать, но был задержан.

В отношении 24-летнего молодого человека, который никогда не получал водительских прав, составлено 4 административных протокола. Освидетельствование показало, что он пьян. За вождение в нетрезвом состоянии суд назначил нарушителю 10 суток ареста.

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