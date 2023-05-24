Нетрезвый водитель пытался скрыться от ГИБДД на машине без колеса

В Заларинском районе Иркутской области нетрезвый водитель «Жигулей» на трех колесах пытался скрыться от заметивших его инспекторов ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

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«Для остановки транспорта сотрудники полиции подали звуковой сигнал, включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться. Однако водитель, на обратив на это внимания, попытался скрыться», — отмечается в сообщении полиции.

В ходе погони ВАЗ, у которого отсутствовало правое переднее колесо, развернуло, а водитель выскочил из-за руля и попытался сбежать, но был задержан.