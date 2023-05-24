В апреле на покупку новых авто россияне потратили более ₽200 млрд

В апреле на новые автомобили россияне потратили более 200 млрд рублей, сообщает «Открытие Авто». Тем самым эта сумма на 9,3% больше, чем в марте текущего года (184,9 млрд рублей), и в 2,6 раза больше показателя апреля 2022 года (78,9 млрд рублей).

Всего в России в апреле было продано 75,6 тыс. новых автомобилей, что на 8,2% больше, чем в марте (69,9 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года. Доля продаж премиальных авто снизилось до 16,3% или 2 раза в годовом исчислении.