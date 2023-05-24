В апреле на покупку новых авто россияне потратили более ₽200 млрд

В апреле на покупку новых автомобилей россияне потратили более 200 млрд рублей
В апреле на новые автомобили россияне потратили более 200 млрд рублей, сообщает «Открытие Авто». Тем самым эта сумма на 9,3% больше, чем в марте текущего года (184,9 млрд рублей), и в 2,6 раза больше показателя апреля 2022 года (78,9 млрд рублей).
Всего в России в апреле было продано 75,6 тыс. новых автомобилей, что на 8,2% больше, чем в марте (69,9 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года. Доля продаж премиальных авто снизилось до 16,3% или 2 раза в годовом исчислении.
Продажи бюджетных автомобилей составили 83,7% от общей доли продаж или 72,7 тыс. единиц. На бюджетные авто было потрачено 169,3 млрд рублей (в 3 раза больше, чем годом ранее).