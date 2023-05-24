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Экзотический McLaren Mustang выставили на продажу за 75 тысяч долларов

Ford Mustang McLaren M81, также известный как McLaren Mustang, поступит в продажу в Индианаполисе в мае этого года. Только 10 таких автомобилей были изготовлены в результате сотрудничества двух компаний, что составляет небольшую часть от первоначально запланированных 250.

Экзотический McLaren Mustang выставили на продажу за $75 тысяч
© procrossover.ru

В дополнение к своему экзотическому статусу, этот конкретный спортивный автомобиль находится в почти первозданном состоянии с пробегом всего 895 км на одометре, несмотря на то, что ему 42 года. Цена продажи в настоящее время оценивается в 75 000–100 000 долларов США.

Специальное издание было выпущено для продвижения нового двигателя для серии Mustang, 2,3-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, который пришел на смену одному из вариантов V8. Гоночные автомобили, оснащенные этим двигателем, показали достойные результаты в национальных чемпионатах, и McLaren Mustang задумывался как их дорожный аналог. В то время как серийный автомобиль выдавал 132 л.с., McLaren настроил его на 175 л.с. Дальнейшее обновление было доступно для тех, кто хотел разблокировать 190 л.с.

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