Экзотический McLaren Mustang выставили на продажу за $75 тысяч

Ford Mustang McLaren M81, также известный как McLaren Mustang, поступит в продажу в Индианаполисе в мае этого года. Только 10 таких автомобилей были изготовлены в результате сотрудничества двух компаний, что составляет небольшую часть от первоначально запланированных 250.

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В дополнение к своему экзотическому статусу, этот конкретный спортивный автомобиль находится в почти первозданном состоянии с пробегом всего 895 км на одометре, несмотря на то, что ему 42 года. Цена продажи в настоящее время оценивается в 75 000–100 000 долларов США.