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24 минуты назад

Компания Jeep начинает отзывную кампанию модели Grand Cherokee из-за проблем с рулевой колонкой

Моя Москва.онлайн

Автомобильная компания Jeep в очередной раз вынуждена объявить отзывную кампанию. Как пишет Центральная Служба Новостей, причина заключается в производственной ошибке, которая произошла на одном из заводов автопроизводителя.

Компания Jeep начинает отзывную кампанию модели Grand Cherokee
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело в том, что в моделях Jeep Grand Cherokee 2022–2023 годов и Grand Cherokee L 2021–2023 могут быть установлены неправильно собранные рулевые колонки. На данный момент автобренд получил 15 претензий по гарантии, которые связаны с названным дефектом.

Всего Jeep отзовет в добровольном порядке до 89 372 машин. Специалисты компании проверят рулевые колонки и заменят их в случае необходимости. Работы будут бесплатными для клиентов.

Автоновости,Jeep Grand Cherokee,Jeep,
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