Компания Jeep начинает отзывную кампанию модели Grand Cherokee

Автомобильная компания Jeep в очередной раз вынуждена объявить отзывную кампанию. Как пишет Центральная Служба Новостей, причина заключается в производственной ошибке, которая произошла на одном из заводов автопроизводителя.

Дело в том, что в моделях Jeep Grand Cherokee 2022–2023 годов и Grand Cherokee L 2021–2023 могут быть установлены неправильно собранные рулевые колонки. На данный момент автобренд получил 15 претензий по гарантии, которые связаны с названным дефектом.