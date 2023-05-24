Компания Tesla ищет место для строительства нового завода
Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, американский бренд Tesla продолжает поиск подходящего места для своего будущего предприятия. Гендиректор Илон Маск заявил, что выбор будет сделан к концу 2023 года. Также миллиардер отметил, что для строительства завода может подойти даже Индия.
Стоит отметить, что компания серьезно оценивает свои шансы по созданию производственной базы в Индии. Об этом рассказал министр технологий страны. В 2022 году руководством Tesla было заявлено о строительстве новой гигафабрики в Мексике.
Также были получены сведения, что американский бренд намерен открыть свой офис в Малайзии. Кроме того, в планы входило создать в этой стране сеть зарядных станций для своих автомобилей. Насколько эти планы осуществимы – не уточняется.