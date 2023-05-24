$80.17+0.2386.55+0.05

Компания Tesla ищет место для строительства нового завода

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, американский бренд Tesla продолжает поиск подходящего места для своего будущего предприятия. Гендиректор Илон Маск заявил, что выбор будет сделан к концу 2023 года. Также миллиардер отметил, что для строительства завода может подойти даже Индия.

Tesla ищет место для строительства нового завода
© ТАСС

Стоит отметить, что компания серьезно оценивает свои шансы по созданию производственной базы в Индии. Об этом рассказал министр технологий страны. В 2022 году руководством Tesla было заявлено о строительстве новой гигафабрики в Мексике.

Также были получены сведения, что американский бренд намерен открыть свой офис в Малайзии. Кроме того, в планы входило создать в этой стране сеть зарядных станций для своих автомобилей. Насколько эти планы осуществимы – не уточняется.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий