Tesla ищет место для строительства нового завода

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, американский бренд Tesla продолжает поиск подходящего места для своего будущего предприятия. Гендиректор Илон Маск заявил, что выбор будет сделан к концу 2023 года. Также миллиардер отметил, что для строительства завода может подойти даже Индия.

Стоит отметить, что компания серьезно оценивает свои шансы по созданию производственной базы в Индии. Об этом рассказал министр технологий страны. В 2022 году руководством Tesla было заявлено о строительстве новой гигафабрики в Мексике.