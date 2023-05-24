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C 1 июня 2023 года российские "Зеленые карты" перестают действовать в Евросоюзе

C 1 июня 2023 года российские "Зеленые карты" перестанут действовать в Евросоюзе. Прекращается действие Двусторонних Соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании.

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе
© Российская Газета

До этой даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке. Для поездок в другие страны системы, в том числе Азербайджан, Беларусь, Молдову, Сербию и Турцию, российские "Зеленые карты" действуют без ограничений.

"Зеленые карты" Евросоюза, Швейцарии и Великобритании с указанной даты прекращают действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия. Аналогично и российские "Зеленые карты" перестают действовать на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Российские страховые организации - члены бюро "Зеленая карта" не имеют права выдавать для поездок в эти страны сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года. Ограничений по выдаче карт для поездок в другие страны системы нет.

В связи с этим для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения с указанной даты по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.

Претензии потерпевших по ДТП, произошедшим в странах ЕС до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке.

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