Запертая в машине собака давила на клаксон, пока не пришел хозяин

В Ростове-на Дону оставленная в автомобиле собака позвала хозяина, нажимая на клаксон
В Ростове-на-Дону собака, которую водитель запер в салоне автомобиля, давила на клаксон до тех пор, пока не пришел хозяин. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Судя по видео, водитель припарковал машину на оживленной улице и, оставив собаку в слоне, отошел по делам. Через некоторое время животное перелезло на водительское сиденье и обеими лапами стало давить клаксон.
Отмечается, что, услышав сигнал, хозяин вернулся и повез собаку домой.