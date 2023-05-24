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В Ростове-на Дону оставленная в автомобиле собака позвала хозяина, нажимая на клаксон

В Ростове-на-Дону собака, которую водитель запер в салоне автомобиля, давила на клаксон до тех пор, пока не пришел хозяин. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Запертая в машине собака давила на клаксон, пока не пришел хозяин
© Газета.Ru

Судя по видео, водитель припарковал машину на оживленной улице и, оставив собаку в слоне, отошел по делам. Через некоторое время животное перелезло на водительское сиденье и обеими лапами стало давить клаксон.

Отмечается, что, услышав сигнал, хозяин вернулся и повез собаку домой.

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