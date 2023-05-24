«Внешне обновленный Touareg можно отличить от дореформенной модели по новому дизайну бамперов, за счет которого автомобиль выглядит более спортивно и динамично, иным задним фонарям и светящейся полосе, которая протянулась во всю ширину преобразившийся радиаторной решетки», - говорится в публикации.