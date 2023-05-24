Представлен Volkswagen Touareg 2024 года
На автомобильном рынке был представлен обновленный кроссовер Touareg компании Volkswagen. Об этом сообщает Motor.ru.
Тираж одного из самых популярных вседорожников немецкого бренда сегодня превышает 1,13 миллиона экземпляров.
«Внешне обновленный Touareg можно отличить от дореформенной модели по новому дизайну бамперов, за счет которого автомобиль выглядит более спортивно и динамично, иным задним фонарям и светящейся полосе, которая протянулась во всю ширину преобразившийся радиаторной решетки», - говорится в публикации.
Большую роль в машине играет оптика. Кроссовер наделили матричными светодиодными фарами высокой четкости, каждая из которых состоит из трех модулей.
Среди других нововведений — датчик, который измеряет нагрузку на крышу.
Ранее автопроизводитель Volkswagen объявил о передаче российских активов местному инвестору, связанному с «Авилоном». Речь идет о компании «Арт Финанс». Правительство ранее дало разрешение автоконцерну на продажу российского бизнеса автодилеру «Авилон» по цене не выше 125 млн евро.