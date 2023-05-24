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43 минуты назад

Компания Citroen вернет в продажу свой небольшой багги

Моя Москва.онлайниещё 1

Чрезвычайно популярный Citroën My Ami Buggy вернут в продажу. Как пишет издание SPEEDME.RU, транспортное средство будет предназначено для продажи всего в девяти странах, а его тираж будет увеличен.

Citroen вернет в продажу компактный багги
Фото: Citroen Citroen

Представители автопроизводителя обещают добавить в обновленный багги некоторые новые функции. Следует напомнить, что прежняя модель была полностью распродана всего лишь за 18 минут.

Что касается новинки, то в продажу запустят одну тысячу экземпляров. Важно отметить, что у обновленного Citroën My Ami Buggy убрали крышу. Вместо нее натянут брезент. Онлайн-продажи стартуют в полдень 20-го июня 2023-го года.

Автоновости,Citroen,
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