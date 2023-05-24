Citroen вернет в продажу компактный багги

Чрезвычайно популярный Citroën My Ami Buggy вернут в продажу. Как пишет издание SPEEDME.RU, транспортное средство будет предназначено для продажи всего в девяти странах, а его тираж будет увеличен.

Фото: Citroen Citroen

Представители автопроизводителя обещают добавить в обновленный багги некоторые новые функции. Следует напомнить, что прежняя модель была полностью распродана всего лишь за 18 минут.