Citroen вернет в продажу компактный багги

Чрезвычайно популярный Citroën My Ami Buggy вернут в продажу. Как пишет издание SPEEDME.RU, транспортное средство будет предназначено для продажи всего в девяти странах, а его тираж будет увеличен.
Представители автопроизводителя обещают добавить в обновленный багги некоторые новые функции. Следует напомнить, что прежняя модель была полностью распродана всего лишь за 18 минут.
Что касается новинки, то в продажу запустят одну тысячу экземпляров. Важно отметить, что у обновленного Citroën My Ami Buggy убрали крышу. Вместо нее натянут брезент. Онлайн-продажи стартуют в полдень 20-го июня 2023-го года.