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1 час назад

Глава Татарстана Минниханов опубликовал видео краш-теста нового автомобиля "Москвич"

Газета.Ruиещё 1

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил в Китае завод компании JAC и поделился видео с краш-тестом автомобиля «Москвич», ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Судя по результатам, система безопасности сработала на отлично», — написал Минниханов.

Автомобилем «Москвич» глава Татарстана назвал белый кроссовер, который в текущей момент не представлен в модельной линейке московского автозавода.

Подведены итоги первого года работы завода «Москвич»

Сейчас «Москвич» продает в России два кроссовера — бензиновый «Москвич 3» (от 1,97 млн рублей) и электрический «Москвич 3е» (от 3,5 млн рублей). Весной мэр столицы Сергей Собянин анонсировал выпуск в 2023 году седана и кроссовера. По словам гендиректора московского автозавода, новый седан получил название «Москвич 6», серийное производство модели планируется начать в июле-августе 2023 года.

Автоновости,Видео,Рустам Минниханов,Сергей Собянин,
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