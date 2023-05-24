Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил в Китае завод компании JAC и поделился видео с краш-тестом автомобиля «Москвич», ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

Автомобилем «Москвич» глава Татарстана назвал белый кроссовер, который в текущей момент не представлен в модельной линейке московского автозавода.

Сейчас «Москвич» продает в России два кроссовера — бензиновый «Москвич 3» (от 1,97 млн рублей) и электрический «Москвич 3е» (от 3,5 млн рублей). Весной мэр столицы Сергей Собянин анонсировал выпуск в 2023 году седана и кроссовера. По словам гендиректора московского автозавода, новый седан получил название «Москвич 6», серийное производство модели планируется начать в июле-августе 2023 года.