Рамный пикап Foton Tunland возвращается на российский рынок

В Россию возвращается китайский пикап Foton Tunland после четырехлетнего перерыва. Компания Beiqi Foton Motor Co еще весной прошлого года объявила, что модель Tunland вновь появится на российском рынке, однако реализовать эти планы удалось только в 2023-м. Tunland был представлен на выставке строительной техники и технологий СТТ Expo в Москве, причем это не тот же самый пикап, который продавался в России с 2016 по 2019 год, а его обновленная версия с другим двигателем.

© Motor.ru / Foton Tunland F9 (F7)

Foton Tunland G7 (в Китае носит обозначение G9) дебютировал в 2019 году. У него рамная конструкция, двухрычажная пружинная подвеска спереди и неразрезной мост на рессорах сзади, дисковые тормоза «по кругу» и двухрядная кабина. Под капотом — турбодизель 4F20TC объемом 2,0 литра мощностью 163 лошадиные силы, который в зависимости от версии сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо восьмиступенчатым автоматом. В Россию привезли модификацию с автоматической трансмиссией и полным приводом с раздаточной коробкой Borg Warner.

В рамках выставки был представлен Foton Tunland в самой дорогой комплектации с кожаным салоном, который будет стоить примерно 3,5 миллиона рублей. Впрочем, ожидаются и более простые версии.

Первая партия из 200 пикапов уже отправлена в Россию, однако, как выяснил портал «Китайские автомобили», практически все они уже забронированы.