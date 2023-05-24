Carsweek назвал идеальные для внедорожья бюджетные полноприводные иномарки

Автопортал Carsweek составил ТОП-7 самых бюджетных полноприводных иномарок в России в мае 2023 года
Специалисты редакции Carsweek назвали семь наиболее приемлемых по цене зарубежных автомашин, которые имеют систему полного привода, идеальную для внедорожья.
Лидером рейтинга стал китайский кроссовер Haval Jolion. На российском рынке сейчас он продается за 2 млн 160 тысяч рублей. Автомашина порадует оптикой на светодиодах, информационно-развлекательной системой, дисками колес на 18 дюймов. Для российской зимы незаменим пакет опций разного рода подогревов.
Паркетник Renault Arkana в исполнении Drive продается за 2 млн 400 тысяч рублей. В паре с системой полного привода его продают и в более оснащенных исполнениях.
В лидерскую «тройку» вошел Haval F7. Его можно купить за минимальные 2 млн 349 тысяч рублей. Двигатель и коробка передач этой автомашины повторяют исполнение кроссовера Jolion от компании Haval.
Также редакция издания назвала оптимальными вариантами моделей с полным приводом кроссовер JAC T6 по цене в 2 млн 520 тысяч рублей, Changan CS75 за 2 млн 589 тысяч 900 рублей, Suzuki Vitara, который оценили в 2 млн 400 тысяч рублей, и Haval F7x за 2 млн 715 тысяч рублей.