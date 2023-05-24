Carsweek назвал идеальные для внедорожья бюджетные полноприводные иномарки

Специалисты редакции Carsweek назвали семь наиболее приемлемых по цене зарубежных автомашин, которые имеют систему полного привода, идеальную для внедорожья.

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Лидером рейтинга стал китайский кроссовер Haval Jolion. На российском рынке сейчас он продается за 2 млн 160 тысяч рублей. Автомашина порадует оптикой на светодиодах, информационно-развлекательной системой, дисками колес на 18 дюймов. Для российской зимы незаменим пакет опций разного рода подогревов.

Паркетник Renault Arkana в исполнении Drive продается за 2 млн 400 тысяч рублей. В паре с системой полного привода его продают и в более оснащенных исполнениях.

В лидерскую «тройку» вошел Haval F7. Его можно купить за минимальные 2 млн 349 тысяч рублей. Двигатель и коробка передач этой автомашины повторяют исполнение кроссовера Jolion от компании Haval.

Также редакция издания назвала оптимальными вариантами моделей с полным приводом кроссовер JAC T6 по цене в 2 млн 520 тысяч рублей, Changan CS75 за 2 млн 589 тысяч 900 рублей, Suzuki Vitara, который оценили в 2 млн 400 тысяч рублей, и Haval F7x за 2 млн 715 тысяч рублей.