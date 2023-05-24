Opel Corsa получила новую внешность и улучшенную «начинку»

Opel Corsa обновилась, получила новую внешность и улучшенную «начинку». Облик хэтчбека в обеих версиях — с двигателями внутреннего сгорания и в чисто электрической — претерпел значительные изменения, примерив фирменную переднюю панель под названием Vizor. Также модели освежили электронику и оформление салона, а в моторной гамме теперь значатся «мягкие» гибриды с 48-вольтовой надстройкой — впервые в арсенале Opel. Мощнее и дальнобойнее стал электрический вариант, сменивший имя с Corsa-e на Corsa Electric.

© Motor.ru / Stellantis

Вместе с Vizor, перекочевавшим со «старших» Opel, Corsa 2024 модельного года получила матричные фары с 14 индивидуально управляемыми элементами. По заверениям марки, они не только обеспечивают «яркость, как на стадионе», но и более точно очерчивают встречных водителей, не ослепляя их.

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На корме видна надпись Corsa, которую в прошлом году получила лимитированная Corsa 40 Years, посвященная 40-летию модели. Шильдики предлагают в черном или матово-серебристом цвете, а новый кузовной оттенок Grafik Grey сочетается с черной крышей.

Motor.ru / Opel Corsa

Motor.ru / Opel Corsa

Motor.ru / Opel Corsa

Motor.ru / Opel Corsa

Салон почти полностью перекочевал с дореформенной Corsa. Изменены формы сидений, рычаг переключения передач и рулевое колесо. Кроме этого, хэтчбек получил новую медиасистему на процессоре Snapdragon от Qualcomm, с 10-дюймовым экраном, улучшенной графикой и встроенным ИИ. Смартфоны, подключаемые через Android Auto или Apple CarPlay, можно будет заряжать без проводов.

В моторной гамме обновленной Corsa — 1,2-литровые моторы в «мягкогибридной» модификации мощностью 100 либо 136 лошадиных сил. Пару им составляет новая автоматическая коробка с двойным сцеплением. Неэлектрифицированные турбомоторы на 98 и 128 сил, а также 74-сильный 1,2-литровый «атмосферник» останутся в строю.

Значительно улучшена электрическая Corsa, или Corsa Electric: в «базе» она все также будет предлагаться со 136-сильным мотором, но с увеличенным до 357 километров запасом хода. Альтернативой станет 156-сильный вариант, проезжающий на одной зарядке до 402 километров. Пополнить запас энергии Корсы с 20 до 80 процентов можно будет за полчаса, используя экспресс-зарядку.