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В России появился в продаже самый популярный и дешевый электрокар Китая

На auto.ru выставили на продажу электромобиль Wuling Mini EV. Как сообщает журнал «Авто.ру», он является самым популярным и дешевым электрокаром в Китае, который благодаря доступности и практичности регулярно входит в списки лидеров рынка.

Уникальный для России экземпляр со скромным пробегом в 479 км выставили на продажу почти за 1,2 млн рублей. Wuling Mini EV является одним из самых компактных массовых автомобилей в мире: при длине 2,9 метра он располагает колёсной базой 1,94 метра. Однако салон электрокара рассчитан не на двоих человек, а на четырех — за водительским и передним пассажирским креслами расположен двухместный диван.

Согласно объявлению, в страну Wuling Mini EV прибыл в самой бюджетной версии. На китайском рынке машина продается с 41-сильным мотором и запасом хода около 300 км. У выставленного на продажу экземпляра двигатель слабее, 27 л.с., а заряда аккумулятора хватает только на 120 км.

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Список оснащения также скромен — ABS, ESP, центральный замок и порт USB. Согласно снимкам, у электромобиля также есть электроподъемники, радиоприемник, климатическая установка и цифровая панель приборов, а интерьер отделан тканью с фактурными вставками и цветными акцентами.

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