Aston Martin DB12 частично рассекретили до премьеры

В Сети показали изображения Aston Martin DB12 за несколько часов до официальной премьеры.

© Motor.ru / Aston Martin DB12

На опубликованных снимках можно рассмотреть экстерьер, а также интерьер будущего суперкара. Позднее издание удалило статью с неофициальными снимками. Причём фотошпионы, скорее всего, взяли изображения из официального руководства по эксплуатации модели или рекламного буклета, с помощью которого покупатели смогут ознакомиться с подробностями автомобиля в дилерских центрах. Ожидается, что премьера преемника DB11 состоится сегодня до конца дня.

Судя по изображениям, Aston Martin DB12 получил внушительную решётку радиатора с крупными горизонтальными ламелями, отделанными хромом. Кроме того, внешний вид суперкара отличается светодиодной оптикой нового дизайна, а также рельефным капотом с небольшими воздухозаборниками и узкими задними фонарями C-образной формы.

В интерьере новой модели произошло еще больше изменений. В салоне DB12, выполненном из коричневой кожи, присутствует трёхспицевой руль, цифровая приборная панель, а также новая центральная консоль, на которой разместили широкоформатный дисплей мультимедийной системы с сенсорным управлением.

Ожидается, что в моторную гамму Aston Martin DB12 войдут восьмицилиндровый двигатель от AMG и битурбомотор V12. Отдача агрегатов составит от 650 до 690 лошадиных сил.