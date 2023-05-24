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В Москве показали пикап на основе длиннобазной Lada Niva Legend

На выставке СТТ Expo в Москве компания "Промтех" показала пикап на базе длиннобазной Niva Legend. Такой "стретч" может взять на борт до 950 кг, что обеспечивается в том числе задней подвеской с рессорами и пневмобалонами, которые не дают "задку" проседать при большой загрузке.

В Москве показали пикап на базе Lada Niva Legend
© Российская Газета

Задача такой Niva - провезти груз через бездорожье, в чем содействует штатная полноприводная трансмиссия с блокировками и понижающим рядом передач. При этом штатный 83-сильный мотор не подвергался форсировке. В грузовой отсек объемом 2,5 м3 с кунгом можно положить вещи не только через откидной борт, но и отдельно откидывающееся стекло.

Также компания представила надстройки типа промтоварный фургон на базе Lada Granta. Как рассказала "Российской газете" руководитель отдела маркетинга Татьяна Белина, как Niva, так и Granta удлиняются по одной и той же схеме. Колесная база увеличивается до 3050 мм. Все доработки, разумеется, сертифицированы АвтоВАЗом.

Российская Газета
Российская Газета

"Все эти надстройки у нас отработаны. Есть схема. Здесь используется легкий алюминиевый профиль для снижения снаряженной массы", - уточнила Белина.

По ее словам, продукция компании реализуется как через собственные точки продаж "Промтех", так и через дилеров АвтоВАЗа.

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