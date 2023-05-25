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К маю в России удалось продать всего 35 электрических «Москвичей»

За первые четыре месяца 2023 года заводу «Москвич» удалось продать всего 35 электрокроссоверов, подсчитали аналитики «Автостата».

К маю в России продано 35 электрических «Москвичей»
© © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Электрический «Москвич 3е» является перелицованным китайским автомобилем Sehol E40X. Его стоимость начинается от 3,5 миллиона рублей.

В целом к маю в России купили 587 новых электромобилей отечественного производства, или 23,7 процента от общего количества реализованных электрокаров. Лидером продаж стал Evolute i-PRO (379 штук), на втором месте — Evolute i-JOY (173 штуки), а замыкает тройку «Москвич 3е».

Evolute i-PRO является бестселлером среди всех электромобилей в России, однако по общему объему продаж зарубежные электрокары все же опережают отечественные. Так, с января по апрель в стране было продано 834 немецких электрокара, 616 китайских и 389 американских. Они заняли доли рынка в 33,7, 24,9 и 15,7 процента соответственно.

В мае глава Татарстана Рустам Минниханов посетил завод JAC в Китае, где проходил краш-тест модели Refine S3. Оказалось, этот автомобиль вскоре войдет в линейку «Москвича». На китайском рынке JAC Refine S3 появилась еще в 2019 году.

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