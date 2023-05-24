Перечислены наиболее надежные китайские машины с пробегом

Автомобиль Changan CS35 занял первую строчку в рейтинге моделей китайских автомобилей, в отчетах которых реже всего встречалась информация о дефектах авто. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис онлайн-проверки машин с пробегом Автотека (проект Авито).

Специалисты учитывали модели возрастом до 6 лет.

На втором месте расположился JAC J7, на третьем — Geely Atlas Pro, четвертом — Haval Jolion, на пятом — Changan CS35 Plus.

В топ-10 наиболее надежных китайских машин с пробегом также попали Changan CS75, JAC S3, EXEED TXL, Geely Emgrand X7 и EXEED VX.

Эксперты указывают на увеличение спроса на китайские автомобили в России.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в августе в России появится более доступная версия седана E5 от китайского производителя Kaiyi.