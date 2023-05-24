С 1 июня в ЕС перестанут действовать российские «Зеленые карты»

Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в странах Евросоюза уже с 1 июня 2023 года. Об этом пишет Autonews.ru.

Это означает, что двусторонние соглашения между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и бюро/союзами автостраховщиков государств ЕС, а также Швейцарии и Великобритании перестанут действовать. До 31 мая включительно карты будут работать как обычно.

После этой даты для поездок в Евросоюз, Швейцарию и Великобританию на автомобилях, зарегистрированных в РФ, водителям нужно приобрести полис приграничного страхования на пунктах пропуска нужной страны.

В свою очередь, для того, чтобы беспрепятственно ездить по территории России на автомобилях, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водители должны будут купить полис ОСАГО.