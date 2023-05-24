С 1 июня в ЕС перестанут действовать российские «Зеленые карты»

Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в странах Евросоюза уже с 1 июня 2023 года. Об этом пишет Autonews.ru.
Это означает, что двусторонние соглашения между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и бюро/союзами автостраховщиков государств ЕС, а также Швейцарии и Великобритании перестанут действовать. До 31 мая включительно карты будут работать как обычно.
После этой даты для поездок в Евросоюз, Швейцарию и Великобританию на автомобилях, зарегистрированных в РФ, водителям нужно приобрести полис приграничного страхования на пунктах пропуска нужной страны.
В свою очередь, для того, чтобы беспрепятственно ездить по территории России на автомобилях, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водители должны будут купить полис ОСАГО.
Напомним, «Зеленая карта» нужна автомобилисту для путешествий за границу. В случае ДТП и причинения ущерба все выплаты возьмет на себя страна виновника. В свою очередь сам виновник может быть привлечен к ответственности.