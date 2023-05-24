$80.17+0.2386.55+0.05

Запрет на мощные машины введут для некоторых водителей

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Министерство внутренних дел с просьбой запретить начинающим водителям, чей стаж менее 3 лет, управлять машинами мощностью более 150 л.с. и внести соответствующие поправки в ПДД и КоАП.

В НАС нашли способ борьбы с лихачами на дорогах
© За рулем

Письмо с просьбой президент НАС Антон Шапарин направил лично главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Президент НАС объяснил, что чаще всего агрессивное вождение демонстрируют начинающие водители на мощных автомобилях: совершают резкие маневры, превышают скорость, не соблюдают дистанцию, резко тормозят просто так, подрезают и так далее.

«Чтобы преодолеть данную нормотворческую коллизию, Национальный автомобильный союз предлагает ввести в нормативную базу ряд ограничений, которые точечно ограничивали бы возможности высокорисковых категорий водителей к опасному вождению, при этом не создавали риска неправомерного преследования для основного массива законопослушных водителей», — цитируют «Известия» письмо НАС.

Антон Шапарин также добавил, что неопытные водители становятся инициаторами примерно трети аварийных ситуаций на дорогах. Устойчивые же навыки появляются у водителей после трех лет управления автомобилями.

НАС предлагает приравнивать управление неопытным водителем автомобилем с мотором мощностью более 150 л.с. к езде без прав.

«При желании можно лихачить и на "Жигулях": такие картины, к сожалению, не редкость. При этом начинающий водитель за рулем мощного автомобиля вполне может ехать в рамках ПДД. Почему же надо запрещать ему это?» – говорит председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий