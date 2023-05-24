В НАС нашли способ борьбы с лихачами на дорогах

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Министерство внутренних дел с просьбой запретить начинающим водителям, чей стаж менее 3 лет, управлять машинами мощностью более 150 л.с. и внести соответствующие поправки в ПДД и КоАП.

Письмо с просьбой президент НАС Антон Шапарин направил лично главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Президент НАС объяснил, что чаще всего агрессивное вождение демонстрируют начинающие водители на мощных автомобилях: совершают резкие маневры, превышают скорость, не соблюдают дистанцию, резко тормозят просто так, подрезают и так далее.

«Чтобы преодолеть данную нормотворческую коллизию, Национальный автомобильный союз предлагает ввести в нормативную базу ряд ограничений, которые точечно ограничивали бы возможности высокорисковых категорий водителей к опасному вождению, при этом не создавали риска неправомерного преследования для основного массива законопослушных водителей», — цитируют «Известия» письмо НАС.

Антон Шапарин также добавил, что неопытные водители становятся инициаторами примерно трети аварийных ситуаций на дорогах. Устойчивые же навыки появляются у водителей после трех лет управления автомобилями.

НАС предлагает приравнивать управление неопытным водителем автомобилем с мотором мощностью более 150 л.с. к езде без прав.