Компания Ford презентовала новый внедорожник для Китая

Компания Ford представила автомобиль Explorer Kunlun Peak Edition для китайского рынка, который ориентирован на езду по бездорожью. Об этом пишет Speedme.

© Ford

Разработанный специально для Китая Kunlun Peak Edition является эквивалентом американского Timberline. Он был представлен широкой публике на Шанхайском автосалоне, поставки в Китай должны начаться с 29 мая.

Машина названа в честь одной из самых длинных горных цепей в Азии и имеет переработанную переднюю панель с решеткой радиатора, защитные пластины в алюминиевом стиле, а также оранжевые акценты на буксировочных крюках и на 18-дюймовых легкосплавных дисках. Ford Explorer будет продаваться на китайском рынке в оранжевых, черных, серых и белых оттенках в сочетании с глянцевыми черными деталями по всему кузову.

Приборная панель оснащена 27-дюймовым экраном и 12,3-дюймовой комбинацией приборов, которая уникальна для китайской версии. Как и в случае с более простыми комплектациями, Kunlun Peak Edition будет доступен как в шестиместном, так и семиместном исполнении.

Автомобиль оснащен 2,3-литровым двигателем с турбонаддувом, заявленная мощность которого 272 л.с.. Также внедорожник укомплектован 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на все четыре колеса с помощью дифференциала повышенного трения Torsen.

Цены на новинку еще не объявлены, однако ожидается, что они будут в районе 44 000 – 54 000 долларов США.