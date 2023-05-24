Компания Ford презентовала новый внедорожник для Китая
Компания Ford представила автомобиль Explorer Kunlun Peak Edition для китайского рынка, который ориентирован на езду по бездорожью. Об этом пишет Speedme.
Разработанный специально для Китая Kunlun Peak Edition является эквивалентом американского Timberline. Он был представлен широкой публике на Шанхайском автосалоне, поставки в Китай должны начаться с 29 мая.
Машина названа в честь одной из самых длинных горных цепей в Азии и имеет переработанную переднюю панель с решеткой радиатора, защитные пластины в алюминиевом стиле, а также оранжевые акценты на буксировочных крюках и на 18-дюймовых легкосплавных дисках. Ford Explorer будет продаваться на китайском рынке в оранжевых, черных, серых и белых оттенках в сочетании с глянцевыми черными деталями по всему кузову.
Приборная панель оснащена 27-дюймовым экраном и 12,3-дюймовой комбинацией приборов, которая уникальна для китайской версии. Как и в случае с более простыми комплектациями, Kunlun Peak Edition будет доступен как в шестиместном, так и семиместном исполнении.
Автомобиль оснащен 2,3-литровым двигателем с турбонаддувом, заявленная мощность которого 272 л.с.. Также внедорожник укомплектован 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на все четыре колеса с помощью дифференциала повышенного трения Torsen.
Цены на новинку еще не объявлены, однако ожидается, что они будут в районе 44 000 – 54 000 долларов США.
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