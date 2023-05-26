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Дилер раскрыл цены на пикап Changan Hunter Plus и кроссовер Uni-T

Буквально накануне были раскрыты цены на седан Changan Eado, продажи которого начнутся в течение ближайшего месяца. Теперь дилер рассекретил прайсы ещё на две модели - пикап Hunter Plus и кроссовер Uni-T.

Дилер раскрыл цены на пикап Changan Hunter Plus и кроссовер Uni-T
© Пресс-служба Changan

Автомобили доступны к предзаказу, депозит, как и в случае с Eado, составляет 16 000 рублей. Он гарантирует, что автомобиль будет закреплён за конкретным покупателем и снят с продажи.

Итак, Changan Uni-T - кроссовер длиной 4515 мм и межступичным расстоянием 2710 мм. Ширина и высота составляют 1870 и 1565 мм соответственно. В Россию Uni-T привезут с полуторалитровым турбомотором мощностью 188 л.с. и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - только передний.

Цена на Changan Uni-T в базовой версии Luxe составляет 2 870 000 рублей, в комплектации Tech - 2 970 000 рублей. В России кроссовер попытается стать конкурентом Chery Tiggo 7 Pro (от 2 709 900 рублей), его улучшенной версией с приставкой Max в названии, Geely Atlas Pro (от 2 759 000 рублей), а также у более крупного, но такого же стильного Omoda C5 (от 2 509 900 рублей).

Фото:

www.autohome.com.cn

Вторая новинка будет чувствовать себя на российском рынке более вольготно в силу практически полного отсутствия конкурентов. Changan Hunter Plus имеет рамную конструкцию и оснащён системой полного привода. Под капотом - 233-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра, агрегатированный 8-ступенчатым "автоматом".

Он крупнее вновь появившегося на днях в продаже Foton Tunland, и уж тем более - УАЗ "Пикап": длина составляет 5600 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1865 мм, колёсная база равна 3430 мм. Размеры грузовой площадки: 1850 x 1595 x 500 мм.

Пикап будет представлен в единственной комплектации стоимостью 3 360 000 рублей.

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