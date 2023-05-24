Решение сократить субсидии для НПЗ может привести к дефициту бензина в РФ

Продолжающийся рост цен на бензин может привести к дефициту топлива в России. Возможную нехватку горючего эксперты связывают с решением властей сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы насытить потребности внутреннего рынка в стране могут ввести запрет на экспорт бензина. По мнению информационного агентства Reuters, подобные меры позволят снизить стоимость топлива, которая в мае 2023 года достигла максимального уровня с февраля прошлого года.

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В прошлом месяце Министерство финансов предложило вдвое сократить топливный сбор с июля 2023 года по июль 2024 года. Специалисты считают, что данная мера позволит ежемесячно экономить около 30 миллиардов рублей. Однако подобное решение вынудит нефтеперерабатывающие заводы повысить оптовые цены, которые уже сейчас достигли рекордных значений.

Стоимость топлива в России продолжает расти с начала прошлого месяца. Сегодня средняя оптовая стоимость бензина марки АИ-92 достигла самого высокого уровня с осени 2021 года. При этом цена топлива АИ-95 в мае установила рекорд, достигнув 60 436 рублей за тонну.

Каждый месяц НПЗ отгружают на внутренний рынок около трех миллионов тонн топлива. При этом за рубеж ежемесячно поставляют примерно 200 тысяч тонн горючего. Основным рынком сбыта являются африканские страны. В связи со сложившейся ситуацией правительство рассматривает возможность об увеличении объёмов обязательной продажи бензина на товарной бирже.