С начала года россияне купили больше 600 внедорожников Tank

По данным «Автостата», с января по апрель дилеры китайской марки Tank реализовали 632 автомобиля, причем более доступная модель с индексом 300 пользуется большей популярностью, чем Tank 500 — за отчетный период первый разошелся в количестве 479 экземпляров, а второй — 153 экземпляра. Таким образом, на Tank 300 приходится 76 процентов от общего объема продаж, а на «пятисотый» — 24 процента.

Фото: Motor.ru / Tank 300 Motor.ru / Tank 300

Наибольшим спросом Тэнки пользуются в Москве — в столице зарегистрирован каждый четвертый автомобиль этой марки (166 штук). На втором месте по объемам продаж находится Санкт-Петербург с показателем 125 реализованных китайских внедорожников (каждый пятый), следом идет Подмосковье — там на учет поставлен каждый 10-й внедорожник. В топ-5 регионов также входят Нижегородская и Кемеровская области (45 и 37 экземпляров соответственно).

Официальные продажи Тank 300 начались только в начале весны этого года. «Младшему» Тэнку положена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 220 лошадиных сил в связке с восьмидиапазонным автоматом, привод только полный. Более крупная модель Tank 500 появилась спустя месяц после «трехсотого» — она предлагается с двигателем V6 объемом 3,0 литра, который развивает 299 лошадиных сил и работает с девятидиапазонным автоматом. Привод также полный.

Motor.ru / Tank 500