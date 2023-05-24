Стала известна стоимость Changan Eado для России
Китайская компания Changan объявила цену своего новейшего седана Eado для российских потребителей. Об этом пишет iXBT.
Eado отличается от ранее анонсированного седана Alsvin более крупными размерами, но и лучшим оснащением, а стоимость по современным меркам не запредельна: базовая версия LX стоит 2,21 млн рублей, а топовая DLX — 2,28 млн рублей. Машину можно уже сейчас забронировать за 16 000 рублей.
По словам дилера, первая партия автомобилей уже прибыла в Россию и заявленные цены являются официальными. Покупатели также могут получить скидку в размере 60 000 рублей по программе trade-in, что позволит снизить цену.
Ближайшими конкурентами Eado будут топовые версии Lada Vesta NG, когда выйдет, но он крупнее, мощнее и уже по умолчанию идет с двумя педалями. Размеры авто составляют 4730 х 1820 х 1505 мм, а колесная база — 2700 мм. Он оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.