Стала известна стоимость Changan Eado для России

Китайская компания Changan объявила цену своего новейшего седана Eado для российских потребителей. Об этом пишет iXBT.

Eado отличается от ранее анонсированного седана Alsvin более крупными размерами, но и лучшим оснащением, а стоимость по современным меркам не запредельна: базовая версия LX стоит 2,21 млн рублей, а топовая DLX — 2,28 млн рублей. Машину можно уже сейчас забронировать за 16 000 рублей.

По словам дилера, первая партия автомобилей уже прибыла в Россию и заявленные цены являются официальными. Покупатели также могут получить скидку в размере 60 000 рублей по программе trade-in, что позволит снизить цену.