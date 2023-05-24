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37 минут назад

В Россию завезли культовые внедорожники Toyota Land Cruiser 70

Никита Бородкин

В Россию завезли культовые внедорожники Toyota Land Cruiser 70 в разных кузовах. Как сообщает портал «Автоновости дня», сейчас он доступен в трех различных модификациях по цене от 5,9 млн рублей.

В Россию завезли культовые внедорожники Toyota Land Cruiser 70
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Так, в Москве дилер предлагает приобрести трехдверную модель в удлиненном 78-м кузове. За уже поставленную машину продавец просит 5,9 млн рублей. Версия в 71-м кузове доступна в Екатеринбурге по цене 5,95 млн рублей. Это тоже трехдверная версия, но с укороченной задней частью. На двери багажника закреплена канистра, а сверху находится полноценный экспедиционный багажник.

В Москве и Барнауле желающие могут приобрести пятидверную версию Toyota Land Cruiser 70 в 76-м кузове. Стоимость различается — от 6,8 до 7,49 млн рублей.

Все эти автомобили ввозятся страну с помощью параллельного импорта из Объединенных Арабских Эмиратов. Модель оснащена 4,0-литровым двигателем мощностью в 228 л.с., полным приводом и механической коробкой переключения передач.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
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