Cедан OMODA S5 поступил к российским дилерам по цене от 2 019 000 рублей

Российское представительство китайского бренда OMODA начало отгружать товарные машины своим дилерам. Машина доступна для заказа во всех дилерских центрах марки в России.Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля». Седан предлагается в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra.

Модель базируется на новой универсальной архитектуре M1X. За безопасность отвечают фронтальные и боковые airbag, а также несколько электронных ассистентов. В стандартном исполнении Life седан Omoda S5 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. В базе машина получила 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, задние датчики парковки и систему кругового обзора. Цена OMODA S5 с учетом действия специальных маркетинговых программ стартует от 2 019 900 рублей.