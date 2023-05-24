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"Соллерс" создаст мультибрендовый центр по производству машин на площадке УАЗ

Российская компания «Соллерс» создаст мультибрендовый индустриальный центр по производству рамных коммерческих автомобилей на площадке УАЗ в Ульяновске, сообщил автопроизводитель.

На площадке УАЗа будут собирать китайские машины от Sollers
© СОЛЛЕРС Карго

На первом этапе планируется запустить производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo, которые построены на базе китайской модели JAC. Сборка уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа в рамках отдельного юрлица ООО «СОЛЛЕРС Карго».

На территории индустриального парка УАЗ также завершаются строительно-монтажные работы для запуска производства Argo в режиме полного цикла (включая сварку, окраску кабины и сборку). Производственные мощности рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят свыше 1 млрд рублей.

По словам председателя совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова, запуск производства Sollers Argo в Ульяновске позволит реализовать синергию с УАЗом по части локализации ключевых узлов и агрегатов. В конце прошлого года «Соллерс» запустила сборочное производство моделей Argo и Atlant на заводе в ОЭЗ «Алабуга».

Ранее сообщалось, что «Соллерс» и «Азермаш» договорились о производстве коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджане.

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