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В России появится инновационный магистральный тягач китайской компании Foton

Магистральный тягач Auman Galaxy компании Foton в ближайшем будущем ввезут на российский рынок. Машина пройдет сертификацию в РФ до конца года, пишет портал Quto.

В России появится инновационный магистральный тягач Foton
© Foton-motor.ru

Отмечается, что Foton Auman Galaxy пройдет полную техническую адаптацию и будет отличаться от грузовиков, которые сейчас неофициально поставляют в страну.

В КНР в 2022 году тягач признали победителем конкурса China Truck of the Year.

Foton Auman Galaxy наделили новой кабиной с оригинальным дизайном передней части, который напоминает звездное небо. Машине дали 6-цилиндровый двигатель мощностью 580 л.с. марки Foton Cummins, 12-ступенчатую коробку ZF и мосты, сделанные по технологии Daimler.

Также в автомобиле есть пневмоподвеска задних осей и набор вспомогательной электроники.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса онлайн-проверки машин с пробегом Автотека (проект Авито), автомобиль Changan CS35 занял первую строчку в рейтинге моделей китайских автомобилей, в отчетах которых реже всего встречалась информация о дефектах.

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