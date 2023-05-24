В России появится инновационный магистральный тягач Foton

Магистральный тягач Auman Galaxy компании Foton в ближайшем будущем ввезут на российский рынок. Машина пройдет сертификацию в РФ до конца года, пишет портал Quto.

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Отмечается, что Foton Auman Galaxy пройдет полную техническую адаптацию и будет отличаться от грузовиков, которые сейчас неофициально поставляют в страну.

В КНР в 2022 году тягач признали победителем конкурса China Truck of the Year.

Foton Auman Galaxy наделили новой кабиной с оригинальным дизайном передней части, который напоминает звездное небо. Машине дали 6-цилиндровый двигатель мощностью 580 л.с. марки Foton Cummins, 12-ступенчатую коробку ZF и мосты, сделанные по технологии Daimler.

Также в автомобиле есть пневмоподвеска задних осей и набор вспомогательной электроники.