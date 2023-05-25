Все больше стран Европы противятся введению жесткого экостандарта Евро-7

Против экологического стандарта Евро-7 выступили восемь стран Евросоюза.

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Норму Евро-7 планируется ввести в Европе в 2025 году. Согласно актуальной редакции законопроекта, от производителей легковых автомобилей потребуют сохранить заявленные экологические характеристики на протяжении 10 лет или 200 тысяч километров пробега, а также ужесточатся испытания. Прежде против перехода на более строгие экономы выступали только сами автомобильные компании, а теперь и целые страны.

Против Евро-7 выступают Франция, Италия, Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Как сообщает Reuters, правительства этих стран подписали соответствующее соглашение «против любых новых правил по выбросам и выхлопным газам», а также против новых правил испытаний легковых автомобилей и фургонов. Документ был направлен и властям других стран, входящих в ЕС, так что количество противников Евро-7 в ближайшее время может увеличиться.

Ранее против перехода на Евро-7 выступила Ассоциация европейских производителей автомобилей (АСЕА), а также главы концернов Stellantis, Mercedes-Benz и Volkswagen Group. Skoda объявила, что в случае, если ЕС перейдет на Евро-7, она вынуждена будет сократить количество моделей — под нож могут отправить Fabia, Scala и Kamiq, — а также урезать объемы производства и закрыть один из европейских заводов.