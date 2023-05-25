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43 минуты назад

Фургоны Sollers стали на 220 тысяч рублей доступнее

Motor.ruиещё 1

Компания Sollers сделала свои фургоны доступнее для россиян.

Фургоны Sollers стали на 220 тысяч рублей доступнее
Фото: © Sollers© Sollers

Цены остались на прежнем уровне, но теперь покупатели-физлица могут воспользоваться программой «Бонус за кредит», разработанной вместе с партнером марки — банком ВТБ. Она предоставляет скидку в размере 220 тысяч рублей на коммерческие автомобили Argo и Atlant. Таким образом, с учетом дисконта стартовая стоимость Sollers Argo снизится до 2 439 000 рублей, а Atlant — до 2 954 000 рублей.

Предложение Sollers и ВТБ адресовано в первую очередь индивидуальным предпринимателям, отмечает пресс-служба бренда. «Данная программа сделает наши автомобили еще более доступными для потребителей», — сказал директор по продажам и маркетингу ООО «Соллерс Алабуга» Марат Шарапов.

Sollers Argo и Atlant — это китайские JAC N25/N35 и Sunray соответственно с другими шильдиками. Продаются они в сети из более 60 дилерских центров в 49 городах России.

Производство фургонов стартовало в Татарстане в ноябре прошлого года. Спустя всего полгода его решили перенести: на территории УАЗа построили новый комплекс, где от специально созданного юрлица ООО «Соллерс Карго» будут выпускать Argo.

По поводу Atlant пока ничего не сообщается. Sollers уже прорабатывает новые проекты для площадки, в которую вложили порядка миллиарда рублей. Кроме этого, недавно компания договорилась о старте производства в Азербайджане на мощностях «Азермаша». Комплектующие для сборки LCV туда будут возить из России.

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