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Мэрия Тольятти подала в суд на АвтоВАЗ на миллион рублей

Администрация города Тольятти подала судебный иск к концерну АвтоВАЗ. Издание CityTraffic со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел Самарской области сообщило, что мэрия собирается взыскать с автогиганта 1,2 миллиона рублей за аренду городской земли. Помимо основного долга за неоплату аренды, власти хотят взыскать с отечественного автопроизводителя еще почти двести тысяч рублей за погашение процентов по долгу в период с 2015 по 2019 год.

Мэрия Тольятти подала в суд на АвтоВАЗ иск на миллион рублей
© Motor.ru

Согласно судебному иску, АвтоВАЗ задолжал городу существенную сумму за аренду земли. Более миллиона рублей концерн должен заплатить за фактическое пользование территорией в период с 8 декабря 2014 по 25 марта 2019 года. Кроме того, администрация Тольятти хочет взыскать почти 185 000 рублей процентов, которые набежали с 1 января 2015 по 25 марта 2019 года.

Арбитражный суд Самарской области принял иск с концерну. Первое судебное заседание по делу намечено на 30 мая 2023 года.

В середине мая страховые компании подали массовые иски к автопроизводителям Hyundai и Kia. В претензиях фирмы требуют возместить расходы, которые они понесли после массовых угонов автомобилей.

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