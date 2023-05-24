Мэрия Тольятти подала в суд на АвтоВАЗ иск на миллион рублей

Администрация города Тольятти подала судебный иск к концерну АвтоВАЗ. Издание CityTraffic со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел Самарской области сообщило, что мэрия собирается взыскать с автогиганта 1,2 миллиона рублей за аренду городской земли. Помимо основного долга за неоплату аренды, власти хотят взыскать с отечественного автопроизводителя еще почти двести тысяч рублей за погашение процентов по долгу в период с 2015 по 2019 год.

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Согласно судебному иску, АвтоВАЗ задолжал городу существенную сумму за аренду земли. Более миллиона рублей концерн должен заплатить за фактическое пользование территорией в период с 8 декабря 2014 по 25 марта 2019 года. Кроме того, администрация Тольятти хочет взыскать почти 185 000 рублей процентов, которые набежали с 1 января 2015 по 25 марта 2019 года.

Арбитражный суд Самарской области принял иск с концерну. Первое судебное заседание по делу намечено на 30 мая 2023 года.